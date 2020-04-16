Житель Гвардейска набросился на соседку с топором
Возбуждено уголовное дело
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В Гвардейском районе полицейские защитили местную жительницу от агрессивного соседа. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
41-летний мужчина в одном из поселков угрожал соседке расправой, а затем и вовсе набросился на нее с топором. 37-летняя женщина восприняла угрозы реально и обратилась за помощью к участковому.
Полицейские доставили дебошира в отделение, где он сознался в содеянном. На него завели уголовное дело по статье «Угроза убийством», ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU