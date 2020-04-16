2020-04-16T13:56:33+03:00
Происшествия

Юный калининградец убил из арбалета 79-летнего мужчину

Оружие не было поставлено на предохранитель, и случайно выпущенная стрела попала в голову пенсионеру
Игорь ОРЕХОВ
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Светлогорский межрайонный следственный отдел регионального Следственного управления СКР объявил о завершении расследований уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Калининграда. Парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Все произошло в июне прошлого года. Тайком от мамы юноша купил блочный арбалет винтовочного типа, о котором грезил уже давно. Испытать оружие решил вместе с приятелем, когда находился на съемной квартире в одном из поселков Светловского городского округа. Спускаясь по лестнице, со второго этажа особняка на первый, шедший следом друг зачем-то дернул горе-арбалетчика за плечо. «Поперечный лук» не был поставлен на предохранитель – произошел случайный выстрел, стрела попала точно в голову лежавшему на диване в комнате хозяину дома. Несмотря на усилия врачей больницы, куда был доставлен 79-летний мужчина, спасти раненого в итоге не удалось - он умер 1 октября того же года.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме, - сообщили в СУ СКР. - По уголовному делу допрошены свидетели, проведены проверки показаний на месте, ряд криминалистических судебных экспертиз. Сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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