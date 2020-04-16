В Зеленоградске отремонтируют лагерь им. Лёни Голикова

16 Апр 2020 2020-04-16T14:14:39+03:00

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В Зеленоградске началась реконструкция областного спортивно-оздоровительного лагеря им Лени Голикова к летней оздоровительной кампании. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Планируется отремонтировать полностью четыре из девяти зданий, на эти цели выделено 22 млн рублей. Корпусам уменьшили вместимость на 20%, но добавили в каждую комнату полноценный санузел. Кроме того, на территории установят сборную конструкцию площадью 450 квадратных метров, где будут проводиться официальные церемонии и тренировочный процесс в дождливую погоду.

«Этот оздоровительный лагерь открыт в 1962 году. Он удачно расположен в пяти минутах ходьбы от Балтийского моря. В три основные и две дополнительные смены здесь ежегодно отдыхают и тренируются воспитанники региональных спортивных школ, участники всероссийских учебно-тренировочных сборов и международных соревнований. Дополнительное преимущество – возможности реконструированного городского стадиона и современного физкультурно-оздоровительного комплекса местной спортивной школы, – отметила министр спорта региона Наталья Ищенко.

ИСТОЧНИК KP.RU