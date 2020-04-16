16 Апр 2020 2020-04-16T14:23:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области продлят сроки уплаты региональных и местных налогов для бизнеса. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регионального правительства для публичного обсуждения.

Ранее федеральное правительство приняло решение о переносе сроков уплаты налогов и авансовых платежей для субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в отраслях, наиболее пострадавших в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В Калининградской области решили расширить перечень предприятий, для которых предлагается применить аналогичные меры поддержки. Дополнительно в список включаются все предприятия вышеуказанных отраслей, а не только относящиеся к малому и среднему бизнесу. Кроме того, в перечень добавляются организации и индивидуальные предприниматели, работающие в оптовой и розничной торговле отдельными непродовольственными товарами, янтарной отрасли, производстве мебели. С перечнем видов деятельности можно ознакомиться по ссылке.

Сроки уплаты патентного платежа за II квартал переносятся на 4 месяца. Срок уплаты единого налога на вмененный доход за I квартал переносится на 6 месяцев, за II квартал – на 4 месяца.

Авансовые платежи по транспортному налогу, налогу на имущество организаций, земельному налогу и налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за I квартал 2020 года подлежат уплате до 30 октября текущего года, за II квартал – до 30 декабря.

«Перенос сроков уплаты налогов и авансовых платежей на четвертый квартал 2020 года – это одна из мер поддержки, связанная с ограничением деятельности бизнеса и сложной экономической ситуации», – отметил министр финансов области Виктор Порембский.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU