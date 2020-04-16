В регионе более 7,5 тысяч многодетных семей получили по 15 тысяч рублей

16 Апр 2020 2020-04-16T14:37:25+03:00

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В Калининградской области более семи с половиной тысяч многодетных семей уже получили единоразовую выплату в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выплата приурочена к Международному дню семьи, ее могут получить родители, воспитывающие трех и более совместно рожденных несовершеннолетних детей, а также родитель, в одиночку воспитывающий трех и более несовершеннолетних детей;

Для получения выплаты, в семье не должно быть детей, находящиеся на полном гособеспечении, либо в отношении которых родители лишены прав или ограничены в родительских правах.

«Специалистам центра соцподдержки требуется определённое время, чтобы обработать заявления и документы, поступившие в последние дни, назначить и перечислить выплату. Установленная сумма будет доведена получателям до конца недели. Если вы еще не подали заявление на выплату или удостоверение, не переживайте, ваше право сохраняется: время есть до конца ноября», – подчеркнула министр социальной политики Анжелика Майстер.

На сайте ведомства можно скачать образец заявления на удостоверение многодетной семьи. Родителям надо его заполнить, отсканировать или сфотографировать, прикрепить фото свидетельств о рождении детей и другие необходимые документы, приложить банковские реквизиты и направить на электронную почту cspn@soc.gov39.ru с уведомлением о доставке. Фотографию родителей в удостоверение можно будет сделать позже после того, как удостоверение будет готово к выдаче.

ИСТОЧНИК KP.RU