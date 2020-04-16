2020-04-16T14:48:31+03:00
Общество

Tele2 запускает онлайн-лекции о цифровой грамотности для людей старшего поколения

Пройти дистанционное обучение можно на специальном портале и YouTube.
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Сегодня мобильный интернет может помочь пожилым людям не только общаться с близкими, но и оплатить квитанцию, найти нужный рецепт, заказать лекарство и получить консультации специалистов самых разных областей, не выходя из дома. Для того, чтобы рассказать представителям старшего поколения обо все этих возможностях, Tele2 совместно с московским Департаментом труда и социальной защиты населения запускает серию онлайн-лекций. Вводная лекция «Первые шаги по мобильному интернету» о том, как создать аккаунт для пользования интернетом на смартфоне и установить полезные приложения, уже доступна к просмотру на портале «Я дома» и на YouTube. Находясь в группе риска в период пандемии, старшему поколению необходимо уделять повышенное внимание своему здоровью. Получить медицинскую онлайн-поддержку в любой момент поможет сервис Tele2 «ТелеМед». Также работает бесплатная горячая линия по вопросам профилактики вирусных заболеваний, в том числе коронавируса COVID-19, круглосуточные консультации врачей по телефону и в виде чата через популярные мессенджеры. Ранее Tele2 запустила кампанию «Переведи бабушку в интернет» с целью привлечь внимание к неудобствам, с которыми сталкивается старшее поколение из-за неумения использовать современные технологии. Для обучения оператор разработал «Путеводитель по мобильному интернету».

ИСТОЧНИК KP.RU

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