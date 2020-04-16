В Калининграде во время самоизоляции активизировались лжеэнергетики

16 Апр 2020 2020-04-16T14:51:59+03:00

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В Калининградской области во время режима самоизоляции активизировались мошенники. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнерго».

По данным компании, два дня назад на улице Степана Халтурина в Калининграде несколько молодых людей, представившись сотрудниками АО «Янтарьэнерго», пытались зайти в квартиры жителей одного из домов, якобы, для проверки нагрузки в электросетях и снятия показаний с приборов учета.

«Прикрываясь требованиями обязательного ношения защитных масок, лжеэнергетики не показывали свои лица. По требованию горожан один из них предъявил рабочее удостоверение, выданное на имя сотрудника московского ООО «Энерготехбезопасность», - отметили в пресс-службе компании.

Убедившись в том, что это не сотрудники региональной энергокомпании, а самозванцы, люди сообщили о происшедшем участковому.. В настоящее время по данному факту проводится расследование.

«Напоминаем жителям области, что все сотрудники АО «Янтарьэнерго» (оказывает услуги под брендом «Россети Янтарь»), осуществляющие служебную деятельность по взаимодействию с населением, обеспечены корпоративной форменной одеждой и служебными удостоверениями. Просим также учесть, что в сложившейся эпидемической ситуации все работы энергетики проводят в дистанционном формате, без прямых контактов с потребителями», - добавили в пресс-службе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU