В Калининграде запустили сервис для получения справок для поездок на работу
В калининградской области для работодателей запустили сервис для заполнения информации о справках. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства
Теперь работодателям не нужно высылать все данные о справках на почту prcovid-19@gov39.ru. Достаточно заполнить предложенную форму на сайте правительства области.
«В ней необходимо указать наименование работодателя и основной вид деятельности, количество работников и выданных справок. Также следует перечислить, в каком объеме обеспечены сотрудники средствами индивидуальной защиты, в том числе медицинскими перчатками, халатами и масками, бахилами, распираторами, озонаторами, защитными очками, кожными антисептиками. Все данные в автоматическом режиме будут переданы в контролирующие ведомства и службы», - отметили в пресс-службе правительства.
Если работодатель решит изменить число работников после направления письма, то необходимо форму заполнить заново.
ИСТОЧНИК KP.RU