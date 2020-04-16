В Калининграде запустили сервис для получения справок для поездок на работу

16 Апр 2020 2020-04-16T15:54:35+03:00

Все данные в автоматическом режиме будут переданы в контролирующие ведомства и службы

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В калининградской области для работодателей запустили сервис для заполнения информации о справках. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

Теперь работодателям не нужно высылать все данные о справках на почту prcovid-19@gov39.ru. Достаточно заполнить предложенную форму на сайте правительства области.

«В ней необходимо указать наименование работодателя и основной вид деятельности, количество работников и выданных справок. Также следует перечислить, в каком объеме обеспечены сотрудники средствами индивидуальной защиты, в том числе медицинскими перчатками, халатами и масками, бахилами, распираторами, озонаторами, защитными очками, кожными антисептиками. Все данные в автоматическом режиме будут переданы в контролирующие ведомства и службы», - отметили в пресс-службе правительства.

Если работодатель решит изменить число работников после направления письма, то необходимо форму заполнить заново.

ИСТОЧНИК KP.RU