2020-04-16T16:08:38+03:00
Общество

В Балтийске уголовник украл у 10-летнего ребенка велосипед и катался на нем по городу

Злоумышленника задержали по горячим следам
Виктор Сергеев
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В Балтийске полицейские по горячим следам раскрыли кражу велосипеда у ребенка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

10-летний мальчик оставил велосипед около магазина на улице Садовой, а когда вернулся, обнаружил его отсутствие. Прибывшие на место полицейские установили приметы велосипеда, несколько патрулей были направлены на обследование города.

Вскоре стражи порядка заметили мужчину, катавшегося на попадающем под приметы велосипеде. Завидев полицейских, злоумышленник попытался скрыться, однако его задержали и доставили в отдел. Им оказался ранее судимый 28-летний местный житель, на него завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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