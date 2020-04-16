В Калининграде на 50 тысяч оштрафовали массажный салон и магазин одежды за работу во время карантина

16 Апр 2020 2020-04-16T16:27:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде оштрафовали двоих индивидуальных предпринимателей, которые не прекратили работу во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

На улице Талалихина несмотря на запрет работал массажный салон. Предприниматель объяснил, что вышел на работу, потому что не знал, что такая деятельность приостановлена решением регионального правительства.

На улице Черняховского во время режима самоизоляции работал магазин одежды и обуви. На суде предпринимательница заявила, что ей были нужны деньги, чтобы оплачивать аренду помещения.

Суд признал предпринимателей виновными в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и назначил им административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU