На улице Батальной ограничат движение для ремонта проезжей части

16 Апр 2020 2020-04-16T17:50:09+03:00

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В Калининграде продолжается ремонт улицы Батальной. Сейчас дорожники капитально ремонтируют, а по сути, заново строят тротуары по обеим сторонам, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Как и на других улицах, где множество выходов и выездов из частных домов, приходится делать такое же количество понижений. Ситуацию с конфигурацией тротуаров «усугубляют» несколько лип, растущие посередине. Некоторые деревья у дорожников получается безболезненно обойти, но в паре мест, ради сохранения зелёных насаждений комфортом пешеходов пришлось пожертвовать - сузить тротуар», - отметили в пресс-службе мэрии.

В конце апреля - начале мая и там начнут «капиталить» проезжую часть, и водителям придётся приноравливаться к поэтапным объездам.

ИСТОЧНИК KP.RU