2020-04-16T17:59:31+03:00
Экономика

В Калининграде безработным дадут 50 тысяч на открытие собственного дела

Получить деньги смогут только граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в качестве ищущих работу
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жители Калининградской области, ищущие работу, смогут получить 50 тысяч рублей на открытие собственного дела. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

Финансовая помощь предназначена для организации осуществления финансово-хозяйственной деятельности, регистрации и постановки на учет в качестве налогоплательщиков. Получить ее смогут только граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в качестве ищущих работу.

Как рассказала министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер, новая мера поддержки рассчитана на тех жителей региона, которые длительно официально не работали, не являются учредителями или руководителями коммерческих либо некоммерческих организаций, а также не получают пенсию.

«Это позволит помочь тем, кто только планирует начать собственное дело, – отметила министр. – Кроме того, речь идет о возможной легализации людей, которые сегодня называют себя самозанятыми и работают без официальной регистрации своей деятельности».

Для получения такой финансовой помощи житель Калининградской области до 1 июля 2020 года должен обратиться в Центр занятости населения Калининградской области через «личный кабинет» интерактивного портала Центра с заявлением об оказании такой помощи. Подробности о программе можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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