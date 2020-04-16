2020-04-16T18:15:29+03:00
Общество

В Калининграде полицейские задержали поджигателей автомобиля

Минивэн «Митцубиси Делика» сгорел в феврале этого года на улице Гагарина
Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские раскрыли поджог автомобиля на улице Гагарина. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Минивэн «Митцубиси Делика», принадлежащий председателю одного из гаражных обществ, сгорел в феврале этого года. Сотрудники уголовного розыска опросили возможных свидетелей происшествия и выяснили, что кое-кто из местных жителей видел подозреваемых. Очевидцы описали приметы верхней одежды злоумышленников. Эта информация помогла выйти на след поджигателей – ими оказались 27-ми и 34-летний калининградцы, которые арендовали боксы в гаражном обществе и конфликтовали с председателем.

Оперативники управления уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБР задержали их возле подъездов домов, где они проживают.

На них завели уголовное дело по «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога», максимальное наказание по которой составляет 5 лет лишения свободы. Кроме того им придется возместить ущерб нанесенный потерпевшему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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