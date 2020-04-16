2020-04-16T18:51:46+03:00
Общество

За неделю в регионе инспекторы рыбнадзора задержали 56 нарушителей

У рыбаков-любителей изъяли почти 150 кг рыбы
Виктор Сергеев
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В течение недели инспекторы рыбнадзора задержали 56 нарушителей, 48 из которых нарушили правила любительского рыболовства. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Балтийского управления Росрыболовства.

У рыбаков-любителей были изъяты почти 150 кг рыбы и 68 орудий лова, в том числе 35 запрещенных сетей и «пауков» кустарного производства. Инспекторы рыбоохраны также арестовали пять транспортных средств.

Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов составила почти 78 тысяч рублей. 800 рублей: за нарушение правил любительского рыболовства составлено протоколов на 46 тыс. рублей, за нарушения охраны среды обитания – на 17 тыс. рублей. Нарушители за незаконно добытую рыбу должны возместить ущерб почти 92 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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