Новый корпус школы-детсада на ул. Красной планируют ввести к 1 сентября

16 Апр 2020 2020-04-16T18:58:46+03:00

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Строительство нового корпуса начальной школы-детского сада на ул. Красной в Калининграде планируется завершить раньше – к 1 сентября. Об этом сообщил председатель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин.

«Здесь достаточно большое число рабочих, практически все работы выполняются с опережением графика. Поэтому уверен, что повышенные обязательства, взятые нами и подрядчиком по досрочному вводу объекта в эксплуатацию, осуществимы. Мы планируем в июне – июле завершить работы, ввести объект в эксплуатацию и к сентябрю передать готовый корпус нашим коллегам из комитета по образованию, чтобы с началом учебного он уже принял ребятишек», - сказал Артур Крупин.

В будущем здании детского сада, рассчитанном на 450 человек, разместятся 15 групп по 30 человек от 3 до 7 лет. В проекте предусмотрено все необходимое для передвижения маломобильных групп населения по зданию и прилегающей территории. Новый корпус с уже действующим зданием связан переходной галереей на уровне 3-го этажа. Эта галерея обеспечит беспрепятственное перемещение между двумя корпусами.

ИСТОЧНИК KP.RU