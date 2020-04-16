2020-04-16T20:11:24+03:00
Общество

Прокуратура Калининграда принимает жалобы от горожан в связи с ограничениями из-за коронавируса

За разъяснениями могут обратиться и юрлица
Вера Гринвич
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В пятницу, 17 апреля, в прокуратуре Калининграда будет работать «горячая линия» по вопросам нарушения прав граждан и организаций при реализации установленных федеральным законодательством мероприятий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении на сайте Калининградской областной прокуратуры.

- Граждане и субъекты предпринимательства в целях получения разъяснений по указанным вопросам могут обратиться по телефонам: 608-222, 21-53-19. Время работы «горячей линии» 17 апреля - с 09.00 до 17.00, - отметили в прокуратуре.

По всем поступившим обращениям будет организована проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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