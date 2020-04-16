2020-04-16T19:56:02+03:00
Коронавирус Covid-19

«О выписке пока не думаю»: Историк моды Александр Васильев рассказал о лечении в Коммунарке

Наш земляк восстанавливается во сне и даже надеется похудеть
Александр КАТЕРУША
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Ровно за месяц до своей болезни Александр Васильев открыл выставку в Калининграде.Ровно за месяц до своей болезни Александр Васильев открыл выставку в Калининграде.Фото: Александр КАТЕРУША
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Житель Зеленоградска, историк моды и ведущий Первого канала Александр Васильев вышел на связь, в Инстаграме опубликовав пост из больницы в Коммунарке. Искусствовед, напомним, находится на лечении в этой клинике, куда он попал с двусторонним воспалением легких.

«Я дважды сдал тест на коронавирус, в обоих случаях результат оказался отрицательным. Впрочем, это ничего не значит, ведь тесты верны только на 60 – 70%. О выписке пока не думаю. Это наверняка случится уже после Пасхи», - пишет он.

«Я дважды сдал тест на коронавирус, в обоих случаях результат оказался отрицательным». Эту фотографию историк выложил в Инстаграме. Фото: Instagram.com

«Я дважды сдал тест на коронавирус, в обоих случаях результат оказался отрицательным». Эту фотографию историк выложил в Инстаграме.Фото: Instagram.com

Историк признается, что не грустит: смотрит фильмы, читает и наслаждается видами заката из окна палаты.

«Лечение, которое мне назначено, обладает несколько дурманящими свойствами - мне все время хочется спать, и я ощущаю совершенно не характерную для меня апатию. Врачи утверждают, что это абсолютно нормальная реакция организма, который восстанавливается именно во сне», - пишет Александр Васильев.

Он отмечает, что аппетита нет, надеется похудеть.

«Уверен, что за время лечения сброшу несколько лишних килограммов, которые меня не украшали», - пишет Александр Васильев.

Напомним, историк моды заболел 5 апреля. Он стал кашлять, поднималась невысокая температура 37,5-38 градусов.

Маэстро признается, что его спасителем стала Арина Шарапова, которая позвонила Елене Малышевой. Уже та вызвала скорую помощь.

Ровно за месяц до своей болезни Александр Васильев открыл выставку в Калининграде. Коллекцию концертных костюмов эстрадных певиц представили в Музее изобразительных искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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