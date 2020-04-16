«О выписке пока не думаю»: Историк моды Александр Васильев рассказал о лечении в Коммунарке
Житель Зеленоградска, историк моды и ведущий Первого канала Александр Васильев вышел на связь, в Инстаграме опубликовав пост из больницы в Коммунарке. Искусствовед, напомним, находится на лечении в этой клинике, куда он попал с двусторонним воспалением легких.
«Я дважды сдал тест на коронавирус, в обоих случаях результат оказался отрицательным. Впрочем, это ничего не значит, ведь тесты верны только на 60 – 70%. О выписке пока не думаю. Это наверняка случится уже после Пасхи», - пишет он.
«Я дважды сдал тест на коронавирус, в обоих случаях результат оказался отрицательным». Эту фотографию историк выложил в Инстаграме.Фото: Instagram.com
Историк признается, что не грустит: смотрит фильмы, читает и наслаждается видами заката из окна палаты.
«Лечение, которое мне назначено, обладает несколько дурманящими свойствами - мне все время хочется спать, и я ощущаю совершенно не характерную для меня апатию. Врачи утверждают, что это абсолютно нормальная реакция организма, который восстанавливается именно во сне», - пишет Александр Васильев.
Он отмечает, что аппетита нет, надеется похудеть.
«Уверен, что за время лечения сброшу несколько лишних килограммов, которые меня не украшали», - пишет Александр Васильев.
Напомним, историк моды заболел 5 апреля. Он стал кашлять, поднималась невысокая температура 37,5-38 градусов.
Маэстро признается, что его спасителем стала Арина Шарапова, которая позвонила Елене Малышевой. Уже та вызвала скорую помощь.
Ровно за месяц до своей болезни Александр Васильев открыл выставку в Калининграде. Коллекцию концертных костюмов эстрадных певиц представили в Музее изобразительных искусств.
ИСТОЧНИК KP.RU