2020-04-17T10:21:49+03:00
Общество

Калининградца задержали за кражу из мастерской обуви

Часть похищенного имущества он успел продать
Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские раскрыли кражу из мастерской обуви. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник вскрыл два замка и проник в помещение, откуда украл телевизор с электроинструментами, а также деньги и несколько пар обуви.

Оперативники проверили ранее судимых жителей и вскоре выяснили, что у одного из горожан видели похожее имущество, которое он планировал продать. Вскоре злоумышленник был задержан и доставлен в дежурную часть. Однако как выяснилось, похищенное он успел сбыть.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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