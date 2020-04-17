Калининградца задержали за кражу из мастерской обуви
В Калининграде полицейские раскрыли кражу из мастерской обуви. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Злоумышленник вскрыл два замка и проник в помещение, откуда украл телевизор с электроинструментами, а также деньги и несколько пар обуви.
Оперативники проверили ранее судимых жителей и вскоре выяснили, что у одного из горожан видели похожее имущество, которое он планировал продать. Вскоре злоумышленник был задержан и доставлен в дежурную часть. Однако как выяснилось, похищенное он успел сбыть.
На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU