За сутки в Калининградской области на коронавирус проверили почти 700 человек

17 Апр 2020 2020-04-17T10:32:41+03:00

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В Калининградской области по состоянию на пятницу, 17 апреля, на коронавирус проверили 9849 человек. Это на 688 человек больше, чем днем ранее, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.

Сейчас в области под медицинским наблюдением остаются 754 жителя, накануне их было 886 человек.

С начала пандемии в регионе зарегистрировоано 92 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, один человек скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU