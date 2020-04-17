За сутки в Калининградской области на коронавирус проверили почти 700 человек
.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
В Калининградской области по состоянию на пятницу, 17 апреля, на коронавирус проверили 9849 человек. Это на 688 человек больше, чем днем ранее, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.
Сейчас в области под медицинским наблюдением остаются 754 жителя, накануне их было 886 человек.
С начала пандемии в регионе зарегистрировоано 92 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, один человек скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU