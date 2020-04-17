Три человека пострадали в ДТП на автодороге «Калининград-Озерск»
В четверг в Калининградской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ночью на автодороге «Калининград – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск - Неман» 37-летний водитель я «Ауди» превысил скорость и врезался в придорожное дерево.
В результате ДТП травмы получили водитель и двое пассажиров, одним из которых оказался 9-летний мальчик. Все трое доставлены в больницу.
В полиции отметили, что водитель и 34-летний пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, водитель ранее дважды привлекался за нетрезвое вождение, и на момент совершения ДТП был лишен прав.
ИСТОЧНИК KP.RU