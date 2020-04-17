2020-04-17T10:53:53+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на автодороге «Калининград-Озерск»

Пострадавшие госпитализированы
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В четверг в Калининградской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью на автодороге «КалининградЗнаменскОзерскГусевДобровольск - Неман» 37-летний водитель я «Ауди» превысил скорость и врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП травмы получили водитель и двое пассажиров, одним из которых оказался 9-летний мальчик. Все трое доставлены в больницу.

В полиции отметили, что водитель и 34-летний пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, водитель ранее дважды привлекался за нетрезвое вождение, и на момент совершения ДТП был лишен прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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