2020-04-17T11:24:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Калининграде превысило 100 человек

Виктор Сергеев
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За минувшие сутки в Калининградской области зарегистрировано 12 новых случаев заболевания. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Таким образом, сейчас в регионе официально подтверждено 104 случая заражения новой инфекцией.

За последние сутки в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса в 81 регионе, зафиксирован 41 летальный исход. Впервые диагноз поставлен в Республике Алтай. За сутки в России полностью выздоровели 286 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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