Число заболевших коронавирусом в Калининграде превысило 100 человек
.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За минувшие сутки в Калининградской области зарегистрировано 12 новых случаев заболевания. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Таким образом, сейчас в регионе официально подтверждено 104 случая заражения новой инфекцией.
За последние сутки в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса в 81 регионе, зафиксирован 41 летальный исход. Впервые диагноз поставлен в Республике Алтай. За сутки в России полностью выздоровели 286 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU