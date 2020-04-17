2020-04-17T11:35:35+03:00
Экономика

В Калининграде выросли цены на новостройки

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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За первый квартал в Калининграде цены на новостройки выросли на 2,7%. Об этом говорится в исследовании, проведенном «Авито Недвижимость».

В Калининграде средняя стоимость квадратного метра в новостройках в первом квартале 2020 года составила 51489 рублей. Это на 5,9% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года (48600 рублей) и на 2,7% больше, чем в четвертом квартале 2019 года (50153 рубля).

Сейчас Калининград находится на 18 месте среди крупных городов России по стоимости квадратного метра.

В первом квартале 2020 года цены на первичную недвижимость выросли больше всего в Сочи (7,8%), Нижнем Новгороде (6,2%), Волгограде (5,9%), Санкт-Петербурге и Владивостоке (5,4%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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