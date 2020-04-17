В Калининградской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость

17 Апр 2020 2020-04-17T11:43:00+03:00

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С пятницы по воскресенье в Калининградской области пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В течение трех дней автоинспекторы будут проверять водителей на предмет опьянения.

Если вы стали свидетелем факта управления транспортным средством нетрезвым водителем, сообщите об этом в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU