В Калининградской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость
.Фото: Александр Подгорчук
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С пятницы по воскресенье в Калининградской области пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В течение трех дней автоинспекторы будут проверять водителей на предмет опьянения.
Если вы стали свидетелем факта управления транспортным средством нетрезвым водителем, сообщите об этом в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU