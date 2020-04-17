2020-04-17T12:46:09+03:00
Экономика

Калининградское правительство направляет 85 млн рублей на субсидии малому бизнесу

Субсидия предоставляется в размере от 15 тысяч рублей до 100 тысяч рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Правительства Калининградской области направляет 85 миллионов рублей на субсидии малому бизнесу, пострадавшему в связи с коронавирусом. Новой мерой поддержки могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, а также частные организации с численностью работников до 15 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Денежную поддержку могут получить работающие на территории региона туристические агентства, парикмахерские и салоны красоты, кафе и рестораны, организации дополнительного образования, физкультуры, оздоровления, отдыха и развлечений, а также относящиеся к службе быта (мелкий ремонт, стирка, химчистка и т.п.), деятельность которых была приостановлена в связи с ограничительными мероприятиями, направленными на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции.

Субсидия предоставляется в размере от 15 тысяч рублей до 100 тысяч рублей в зависимости от организационной формы предприятия и количества наемных работников. Расходовать средства можно на выплату заработной платы, с учетом обязательных отчислений, и оплату аренды помещений, используемых получателями субсидии для осуществления предпринимательской деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Калининградское правительство направляет 85 млн рублей на субсидии малому бизнесу