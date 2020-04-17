В Калининграде начали обновлять дорожную разметку

17 Апр 2020 2020-04-17T13:09:37+03:00

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В Калининграде начались работы по обновление горизонтальной разметки. Как сообщает пресс-служба городской администрации, разметку пластиком уже выполнили на обновлённой ул. Комсомольской, в мае-июне планируется нанести пластиком осевую, стоп-линии и пешеходные переходы на всём протяжении проспекта Победы, улиц Генерала Буткова, Габайдуллина, Докука, на отремонтированном участке ул. Киевской. Комбинированная разметка из пластика и краски появится на улице Дзержинского.

«План обновления разметки на почти 900 калининградских улицах в 2020 году рассчитан до конца июля. В график могут вноситься коррективы в соответствии с погодными условиями, ямочным ремонтом дорожного покрытия, с предписаниями ГИБДД, а также в соответствии с обращениями комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры», - отметили в пресс-службе мэрии.

При нанесении новой и обновлении существующей дорожной разметки в Калининграде применяются и краска, и пластик. Краска примерно в четыре раза дешевле пластика, её использование проще технологически, что позволяет оперативно нанести разметку на большом количестве улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU