2020-04-17T13:09:37+03:00
Общество

В Калининграде начали обновлять дорожную разметку

План обновления разметки на почти 900 калининградских улицах рассчитан до конца июля
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

В Калининграде начались работы по обновление горизонтальной разметки. Как сообщает пресс-служба городской администрации, разметку пластиком уже выполнили на обновлённой ул. Комсомольской, в мае-июне планируется нанести пластиком осевую, стоп-линии и пешеходные переходы на всём протяжении проспекта Победы, улиц Генерала Буткова, Габайдуллина, Докука, на отремонтированном участке ул. Киевской. Комбинированная разметка из пластика и краски появится на улице Дзержинского.

«План обновления разметки на почти 900 калининградских улицах в 2020 году рассчитан до конца июля. В график могут вноситься коррективы в соответствии с погодными условиями, ямочным ремонтом дорожного покрытия, с предписаниями ГИБДД, а также в соответствии с обращениями комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры», - отметили в пресс-службе мэрии.

При нанесении новой и обновлении существующей дорожной разметки в Калининграде применяются и краска, и пластик. Краска примерно в четыре раза дешевле пластика, её использование проще технологически, что позволяет оперативно нанести разметку на большом количестве улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Калининграда рассказал, сколько дошкольников посещают дежурные группы в детсадах
Министр здравоохранения: Ситуация с коронавирусом в Калининграде стабильно тяжелая
В Калининградской области 10 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Силанов: Бюджет недополучил 12 млн рублей из-за продления проездных на общественный транспорт
Российские ученые создали экспресс-тест, который позволяет за 30 минут определять коронавирус
Стало известно, где в Калининграде будут бесплатно раздавать маски
Оперштаб: В Калининграде коронавирусом заразились двое детей 7 и 13-ти лет
В ДТП на ул. Нарвской в Калининграде пострадала пассажирка «Фольксвагена»
В Калининградской области вводится двухмесячный запрет на любительскую рыбалку
В Калининграде начали обновлять дорожную разметку
Калининградское правительство направляет 85 млн рублей на субсидии малому бизнесу