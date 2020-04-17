2020-04-17T13:22:48+03:00
Общество

В Калининградской области вводится двухмесячный запрет на любительскую рыбалку

Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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С 20 апреля в Калининградской области начинает период двухмесячника по охране весенне-нерестящихся видов рыб. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Балтийского управления Росрыболовства

Запрет на любительскую рыбалку вводится в прибрежных зонах Куршского и Калининградского заливах, в Калининградском заливе к востоку от линии, соединяющей мыс Тупой с поселком Взморье. В Калининградском морском канале от Калининграда до судоремонтного завода в Светлом.

Запрет также распространяется на рыбалку во всех реках, каналах и озерах Полесского и Славского районов, за исключением реки Дейма и Полесского канала, где разрешается рыбалка с берега; во всех пойменных озерах, имеющих связь с реками Неман, Преголя, Дейма и Зеленоградским каналом, в реке Нельма, в реке Прохладная и других водоемах области.

Запрет на рыбалку будет действовать до 20 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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