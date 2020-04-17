2020-04-17T14:01:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб: В Калининграде коронавирусом заразились двое детей 7 и 13-ти лет

В оперштабе сообщили подробности по новым случаям инфекции
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки в Калининградской области выявлено 12 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, среди заболевших 2 ребенка - 7 и 13 лет, которые были инфицированны по семейному контакту.

«Два случая реализовались у водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки, у одного заболевание выявлено при обращении за медицинской помощью после поездки, у второго - активно при обследовании в условиях изоляции», - отметили в оперштабе.

У четверых калининградцев заболевание выявлено в условиях нахождения в стационаре, куда они были госпитализированы с диагнозом пневмония. Еще у четверых обследование на коронавирусную инфекцию проведено на фоне появившихся респираторных проявлений, в том числе у троих контактных с ранее заболевшими.

Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Сейчас в регионе официально подтверждено 104 случая заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Калининграда рассказал, сколько дошкольников посещают дежурные группы в детсадах
Министр здравоохранения: Ситуация с коронавирусом в Калининграде стабильно тяжелая
В Калининградской области 10 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Силанов: Бюджет недополучил 12 млн рублей из-за продления проездных на общественный транспорт
Российские ученые создали экспресс-тест, который позволяет за 30 минут определять коронавирус
Стало известно, где в Калининграде будут бесплатно раздавать маски
Оперштаб: В Калининграде коронавирусом заразились двое детей 7 и 13-ти лет
В ДТП на ул. Нарвской в Калининграде пострадала пассажирка «Фольксвагена»
В Калининградской области вводится двухмесячный запрет на любительскую рыбалку
В Калининграде начали обновлять дорожную разметку
Калининградское правительство направляет 85 млн рублей на субсидии малому бизнесу