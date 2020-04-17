Оперштаб: В Калининграде коронавирусом заразились двое детей 7 и 13-ти лет
За прошедшие сутки в Калининградской области выявлено 12 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, среди заболевших 2 ребенка - 7 и 13 лет, которые были инфицированны по семейному контакту.
«Два случая реализовались у водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки, у одного заболевание выявлено при обращении за медицинской помощью после поездки, у второго - активно при обследовании в условиях изоляции», - отметили в оперштабе.
У четверых калининградцев заболевание выявлено в условиях нахождения в стационаре, куда они были госпитализированы с диагнозом пневмония. Еще у четверых обследование на коронавирусную инфекцию проведено на фоне появившихся респираторных проявлений, в том числе у троих контактных с ранее заболевшими.
Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Сейчас в регионе официально подтверждено 104 случая заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU