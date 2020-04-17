2020-04-17T14:26:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, где в Калининграде будут бесплатно раздавать маски

Волонтеры собираются работать на площади Калинина до 22 апреля
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде с пятницы 17 апреля начнется бесплатная раздача масок возле «Виктории» у Южного вокзала (площадь Калинина, 28). Волонтеры будут работать у «Виктории» ежедневно до 22 апреля.

Как рассказал «Комсомолке» организатор акции Олег, подходить за масками можно с 15:00.

Олег отметил, что за несколько дней в Калининграде он раздал уже больше 11 тысяч масок.

- В день раздаем от 800 до 1100 штук. Желающих очень много. Но даем мы одну-две маски в руки, чтобы не было тех, кто потом наши маски будет продавать, - говорит Олег.

Речь идет о многоразовых масках, которые сделаны из четырех слоев полимерного материала. Такие маски можно (и нужно) обеззараживать. По словам Олега, сделать это легко в микроволновке.

После 22 апреля маски планируют раздавать у «Виктории» на улице Горького.

О том, кто и зачем раздает эти маски в Калининграде, читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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