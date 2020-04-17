2020-04-17T15:09:33+03:00
Общество

Российские ученые создали экспресс-тест, который позволяет за 30 минут определять коронавирус

Этот тест можно использовать на вокзалах, в стационарах и лабораториях
Вера Гринвич
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Тест-систему уже закупают для использования в России и за рубежомТест-систему уже закупают для использования в России и за рубежомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По словам директора компании-производителя «Эвотэк - Мирай Геномикс» (EMG) Ленара Валеева, новые тест-системы для выявления коронавирусной инфекции позволяют видеть результат анализа через полчаса, а точность исследований достигает рекордных показателей - 99,9 процентов.

Как сообщил kp.ru, среди разработчиков новой технологии – команда российских и японских ученых. На сегодня им принадлежит точный метод определения коронавируса на основе быстрой молекулярной диагностики на изотермальных реакциях.

- Крайне важно иметь инструмент, который может ловить коронавирус на минимальных следах в организме человека, - сказал в интервью "Комсомольской правде" Ленар Валеев. - Обычно лабораториям хватает теста чувствительностью на 1000 копий вируса в исследуемом образце. Наш тест начинает реагировать уже на 20-100 копий вируса. А свыше 100 копий - это порог 100-процентной гарантии.

В компании отметили также, что новая тест-система предназначена для профессионального использования.

- В первую очередь (в них нуждаются. – Ред.) приемные покои стационаров, где нужно быстро разделить потоки больных на COVID-положительных пациентов и тех, у кого коронавируса нет. Скоро тест-системы поступят в стационары в массовом порядке, - отметил директор компании. - Большие перспективы открываются для применения в аэропортах. С нашей технологией мы за полчаса можем проверить поток пассажиров только что прибывшего рейса - пока они пройдут пограничный контроль и дождутся багажа, мы уже получим результаты анализов.

Производитель заявляет о готовности выпускать более 2,5 миллиона тест-систем в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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