2020-04-17T15:21:50+03:00
Общество

Силанов: Бюджет недополучил 12 млн рублей из-за продления проездных на общественный транспорт

Глава города рассказал о том, как быть с льготными билетами
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде действие апрельских льготных проездных на общественный транспорт автоматически продлили на май. Глава города Алексей Силанов в прямом эфире «Клопс» назвал это решение непростым.

- Принятие такого решения повлекло недополучение городским бюджетом 12 миллионов рублей. В то же время мы понимаем, что в течение марта люди не воспользовались этими проездными билетами, оплатив за них 300 и 700 рублей. Поэтому мы решили, что поступим честно. Автоматически электронные билеты продлеваются на май. Льготные билеты на бумажном носителе на апрель будут действительны в течение всего мая. Так что идти никуда не надо, - сказал Алексей Силанов.

Об автоматическом продлении действия апрельских льготных проездных ранее сообщили на странице городской администрации в «Фейсбук».

«Не важно каких, «Волна Балтики» или «бумажных». Всех. Никуда идти и писать никакие заявления не нужно. Телефон горячей линии по вопросам транспорта - 31-20-30», - сообщили в администрации.

Городские власти призывали льготников вообще не приобретать проездные билеты на общественный транспорт на апрель из-за ситуации с распространение коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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