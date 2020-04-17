В Калининградской области 10 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко в прямом эфире, организованном "Клопс.Ru", сообщил, что из общего числа больных 10 находятся в тяжелом состоянии, состояние одного пациента оценивается как крайне тяжелое.
- Но мы очень надеемся, что его удастся спасти, - сказал Александр Кравченко.
Министр также заявил, что в настоящее время в больницах региона задействовано лишь 5,5 процента аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), находящихся в распоряжении у медучреждений области. Всего их в регионе более 200.
В Калининградской области на данный момент зарегистрировано 104 случая заражения коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU