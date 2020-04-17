2020-04-17T15:34:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области 10 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Кравченко
Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко в прямом эфире, организованном "Клопс.Ru", сообщил, что из общего числа больных 10 находятся в тяжелом состоянии, состояние одного пациента оценивается как крайне тяжелое.

- Но мы очень надеемся, что его удастся спасти, - сказал Александр Кравченко.

Министр также заявил, что в настоящее время в больницах региона задействовано лишь 5,5 процента аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), находящихся в распоряжении у медучреждений области. Всего их в регионе более 200.

В Калининградской области на данный момент зарегистрировано 104 случая заражения коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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