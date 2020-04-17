Министр здравоохранения: Ситуация с коронавирусом в Калининграде стабильно тяжелая

17 Апр 2020 2020-04-17T15:38:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Ситуация с коронавирусом в Калининградской области стабильно тяжелая, пик заболеваемости еще не достигнут. Об этом в эфире на портале «Клопс» сообщил министр здравоохранения области Александр Кравченко.

«Сейчас количество заболевших больше, чем выздоровевших. По факту, мы перешли в стадию, когда не всегда понимаем, кто и что явилось источником заражения», - сказал глава министерства.

По его словам, сейчас медики перестраховываются и обращают пристальное внимание на пациентов с респираторными заболеваниями. Кроме этого, сейчас все больницы в области работают в режиме инфекционных стационаров.

ИСТОЧНИК KP.RU