2020-04-17T15:38:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр здравоохранения: Ситуация с коронавирусом в Калининграде стабильно тяжелая

Виктор Сергеев
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Александр КравченкоАлександр КравченкоФото: Александр Подгорчук
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Ситуация с коронавирусом в Калининградской области стабильно тяжелая, пик заболеваемости еще не достигнут. Об этом в эфире на портале «Клопс» сообщил министр здравоохранения области Александр Кравченко.

«Сейчас количество заболевших больше, чем выздоровевших. По факту, мы перешли в стадию, когда не всегда понимаем, кто и что явилось источником заражения», - сказал глава министерства.

По его словам, сейчас медики перестраховываются и обращают пристальное внимание на пациентов с респираторными заболеваниями. Кроме этого, сейчас все больницы в области работают в режиме инфекционных стационаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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