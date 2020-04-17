Глава Калининграда рассказал, сколько дошкольников посещают дежурные группы в детсадах

17 Апр 2020 2020-04-17T15:52:06+03:00

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В Калининграде в пяти детских садах продолжают функционировать открытые ранее дежурные группы для детей, чьи родители заняты на работе. Порядка 120 детей посещают 17 таких дежурных групп. Об этом глава города Алексей Силанов сказал в прямом эфире «Клопс».

- Идут послабления, и увеличивается количество работающих предприятий. Ежедневно мы принимаем решение о зачислении детей в дежурные группы. Но надо понимать, что открыты они не во всех детсадах. Сегодня это у нас по 1-2 сада в каждом районе Калининграда. Туда собираются дети, до этого посещавшие другие дошкольные учреждения города. Это сборные группы, - сказал глава города.

Алексей Силанов отметил, что если родители заняты на работе, проблем с зачислением детей в дежурные группы в Калининграде нет.

ИСТОЧНИК KP.RU