2020-04-17T17:31:14+03:00
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Министр: Помощь онкольным в Калининграде оказывают в полном объеме

Все онкологические службы работают
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Медицинская помощь онкобольным в Калининграде оказывается в полном объеме. Об этом в эфире «Клопс» рассказал министра здравоохранения области Александр Кравченко.

«С точки зрения реабилитации и оказания медпомощи онкологическим пациентам принципиально ничего не изменилось. Все онкологические службы работают, мы их сохранили в полном объеме», - сказал министр.

Сейчас в регионе работает дневной стационар отделения химиотерапии областной больницы, все онкологические бригады, добавил Александр Кравченко.

«Мы не остановили ни одну хирургическую операцию, лучевую терапию», - заявил глава регионального минздрава. Он также добавил, что доступна и вся необходимая реабилитация для пациентов с инсультом, которая сейчас оказывается в больнице №3.

«Ограничить ее (реабилитация) мы не можем, потому что это действительно эффективная процедура для наших пациентов», - сказал министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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