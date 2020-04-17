Алексей Силанов пообещал выделить бюджетные деньги для помощи Калининградскому зоопарку

17 Апр 2020 2020-04-17T16:40:03+03:00

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Глава Калининграда пообещал помочь зоопарку средствами из городского бюджета. Об этом Алексей Силанов сказал в прямом эфире «Клопс». Зоопарк закрыт, его директор прогнозирует 10-милионный убыток за апрель и объявляет сбор денег на корм животным.

- Ситуация, связанная с благотворительностью всегда была, есть и будет. Но вызвана эта ситуация желанием видеть стабильно развивающееся учреждение. На самом деле бюджет зоопарка складывается из средств, которые предусмотрены в городском бюджете и из того, что заработает само учреждение. При этом паники быть не должно. Однозначно заявляю – все выпадающие доходы будут замещаться из средств городского бюджета. Люди зарплату будут получать, звери голодными не будут, - сказал мэр.

Напомним, Калининградский зоопарк объявил сбор денег на корм животным в конце марта. Тогда учреждение еще было открыто для посещения, но павильоны и детские площадки уже не работали, экскурсии были отменены.

ИСТОЧНИК KP.RU