2020-04-17T16:52:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Кравченко: Калининградцам окажут помощь при обострении хронических заболеваний

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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При обострении хронических заболеваний жителям региона окажут в больницах необходимую помощь как экстренным пациентам. Об этом в эфире «Клопс» сообщил министр здравоохранения области Александр Кравченко. Напомним, в регионе из-за ситуации с коронавирусом отложены все плановые операции и оказывается только экстренная медпомощь.

«При обострении хронических заболеваний человека примут, будет скорректирована терапия, либо предложена госпитализация. Все стационары работают, ничего не закрыто. Но человек, у которого появилась, например, изжога, должен перед тем, как пойти в больницу подумать – а оно мне надо. Потому что сейчас зона риска – это в том числе, медицинская организация, в условиях, когда закрыты торговые центры и отменены массовые мероприятия – самое рисковое мест», - сказал министр.

По словам Кравченко, люди с хроническими заболеваниями прекрасно знают свой организм и могут определить, действительно ли их состояние настолько изменилось, что им нужно обращаться в больницу. Однако, при обращении, всю необходимую помощь они получат, подчеркнул глава минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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