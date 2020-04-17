Калининградцы, несмотря на коронавирус, выкупили путевки в детские летние лагеря

17 Апр 2020 2020-04-17T17:12:05+03:00

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Городские власти ведут большую подготовку детских лагерей к лету. На это выделено порядка 45 млн рублей, из них 39 млн предоставило областное правительство. Об этом в прямом эфире «Клопс» сказал глава Калининграда Алексей Силанов.

- Мы лагеря готовим. Ведем работу и на побережье в Светлогорске, и в оздоровительных центрах Багратионовского района. Путевки реализуются. Сегодня уже вторая и третья смены выкуплены полностью. Мы будем надеяться на лучшее. Решение о функционировании лагерей будет принято в мае с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, - сказал Алексей Силанов.

Глава города отметил, что если детские лагеря из-за коронавируса не откроются, то родителям будут возвращать деньги за путевки.

ИСТОЧНИК KP.RU