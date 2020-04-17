Оперштаб: Пасхальное богослужение во всех храмах области пройдет без прихожан

17 Апр 2020 2020-04-17T17:59:03+03:00

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В субботу, 18 апреля, пасхальное богослужение во всех храмах Калининградской области будет совершаться без прихожан. Решение об этом принято на заседании регионального оперативного штаба.

«Трансляция праздничной литургии из Кафедрального собора Христа Спасителя г. Калининграда пройдет на каналах ОТР (9 кнопка) и «Каскад» (21), а также в социальных сетях, в том числе и на канале YouTube», - сообщили в оперштабе

Начало трансляции в 23.30.

ИСТОЧНИК KP.RU