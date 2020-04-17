2020-04-17T18:28:25+03:00
Общество

В Калининграде пассажирам на Северном и Южном вокзалах будут измерять температуру

Пассажирам рекомендуется приходить на вокзалы раньше
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С субботы, 18 апреля, на входе в здания Северного и Южного вокзалов начинают проводить термометрию посетителей. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Процедура термометрии введена для того, чтобы заблаговременно обнаружить у пассажиров признаки возможных заболеваний, исключить контакт заболевших с другими пассажирами и своевременно оказать медицинскую помощь.

«В связи с необходимостью проведения термометрии, пассажирам рекомендуется приходить на вокзалы раньше, с необходимым запасом времени для прохождения зон контроля. При этом для приобретения билетов пассажирам предлагается максимально пользоваться дистанционными сервисами – оплатой по банковской карте через терминалы или кассы, а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», - отметили в пресс-службе железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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