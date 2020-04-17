В Калининграде пассажирам на Северном и Южном вокзалах будут измерять температуру

17 Апр 2020 2020-04-17T18:28:25+03:00

Изменить размер текста: A A

С субботы, 18 апреля, на входе в здания Северного и Южного вокзалов начинают проводить термометрию посетителей. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Процедура термометрии введена для того, чтобы заблаговременно обнаружить у пассажиров признаки возможных заболеваний, исключить контакт заболевших с другими пассажирами и своевременно оказать медицинскую помощь.

«В связи с необходимостью проведения термометрии, пассажирам рекомендуется приходить на вокзалы раньше, с необходимым запасом времени для прохождения зон контроля. При этом для приобретения билетов пассажирам предлагается максимально пользоваться дистанционными сервисами – оплатой по банковской карте через терминалы или кассы, а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», - отметили в пресс-службе железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU