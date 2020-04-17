2020-04-17T18:47:29+03:00
Общество

«Комсомолка» предлагает бесконтактную доставку свежих газет!

Отвечаем на самые распространенные вопросы о подписке
Кирилл Алексеев
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Выбирая "Комсомолку", выбираешь лучшее!Выбирая "Комсомолку", выбираешь лучшее!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Дорогие друзья!

Время сейчас сложное – коронавирус, самоизоляция, экономические трудности… Но жизнь не останавливается, и «Комсомольская правда» продолжает выходить и радовать своих читателей.

Да, купить нашу газету сегодня сложнее – многие сидят по домам и выходят редко (и совершенно правильно!). Однако есть прекрасный способ, как победить эту сложность. Он называется – бесконтактная доставка. Для этого нужно оформить подписку на «Комсомолку», и вы каждый день будете находить свежую газету в вашем почтовом ящике.

Как оформить подписку? Есть несколько простых и понятных вариантов.

1. Это можно сделать в любом почтовом отделении города и области. Они работают, несмотря на карантин, и сейчас там приняты все необходимые меры предосторожности. И обратите внимание, что с 20 по 30 апреля во всех почтовых отделениях проходит акция - Декада подписки. В эти дни цены на подписку существенно снижены.

2. Подписаться можно через интернет. Для этого нужно зайти на один из этих сайтов - shop.kp.ru или podpiska.pochta.ru.

3. Можно никуда не идти, ни на почту, ни в интернет, а просто пригласить почтальона к себе. Позвоните по номеру 8-800-1-000-000 или 8-921-102-69-59 (с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов). Соблюдая все меры предосторожности, почтальон придет к вам и оформит подписку на месте.

Если вам сложно, попросите своих взрослых детей - они с легкостью разберутся во всех тонкостях.

И помните: оставайтесь дома, но не оставайтесь без информации!!!

По всем вопросам звоните в «Комсомолку»: 310-322.

ИСТОЧНИК KP.RU

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