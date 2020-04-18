Все массовые мероприятия в Калининградской области будут под запретом еще месяц

18 Апр 2020 2020-04-18T00:22:41+03:00

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Еще на месяц, до 17 мая, в Калининградской области будут под запретом все массовые мероприятия - концерты, конференции, спектакли, парады, форумы, демонстрации и так далее. Кроме того, на это же время остается в силе запрет на курение кальянов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, добавив, что соответствующее решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией.

На заседании штаба губернатор Антон Алиханов также поручил проработать вопрос трансфера прибывающих в аэропорт "Храброво" жителей других регионов России до обсерватора. Напомним, что с понедельника все прилетевшие в Калининград будут отправляться на 14-дневную самоизоляцию - либо в собственной квартире, либо в специальном обсерваторе.

- Просим граждан отказаться от посещения Калининградской области в туристических целях. Надо понимать, что возможности обсерваторов не безграничны и обеспечить ими всех не получится, – сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU