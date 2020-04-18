2020-04-18T10:30:08+03:00
Общество

В Калининграде рестораторы обеспечили горячим питанием медиков

В условиях коронавируса «неотложка» Горбольницы №2 Калининграда ведет непрерывное наблюдение пациентов
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Городская больница № 2 Калининграда на своем официальном сайте поблагодарила добровольных помощников - рестораторов, поддержавших медиков горячим питанием.

- Городская больница № 2 от всей души благодарит наших добровольных помощников - рестораторов города Калининграда, которые решили поддержать медицинских работников, обеспечив горячим питанием сотрудников неотложной медицинской помощи трех поликлинических отделений, а также сотрудников выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи, - говорится в сообщении. В больнице отметили, что сегодня сотрудники «неотложки» обслуживают вызова на дом, делают тесты на коронавирус, ведут непрерывное наблюдение пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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