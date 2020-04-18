В Калининграде за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 11 человек

18 Апр 2020 2020-04-18T10:58:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области по состоянию на субботу, 18 апреля, коронавирусная инфекция диагностирована еще у 11 человек. Об этом сообщает региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

- На 18 апреля обследовано нарастающим итогом на COVID-19 10 931 человек, из них выявлено 115 случаев заражения (30 человек выздоровели), умер 1, остаются под медицинским наблюдением 831 человек, в том числе 35 в специальном учреждении «Паруса надежды», - сообщили в штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU