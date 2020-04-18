В Калининградской области зафиксирован еще один очаг коронавирусной инфекции

18 Апр 2020 2020-04-18T13:00:48+03:00

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За прошедшие сутки в области выявлено 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции (всего в регионе – 115 случаев). Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Среди заболевших - получатель социальных услуг социального центра "Теплый дом" Черняховского городского округа, - говорится в отчете штаба.

В настоящее время в социальном центре организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации очага.

- Центр переведен на режим обсервации, установлено медицинское наблюдение за проживающими, - сообщили в штабе. - 23 постояльца с респираторными симптомами заболевания изолированы и госпитализированы в инфекционный стационар, их состояние всех оценивается как удовлетворительное. Проведено обследование всех сотрудников и постояльцев. Все ранее работающие сотрудники отстранены от работы, помещены в обсерватор и изоляцию по месту жительства.

Учреждение отмыто, дополнительно продезинфицировано. Все, кто были в контакте, уже прошли тестирование, результаты - отрицательные. Все, кто не был в контакте, дополнительно приняли водные процедуры. Набраны новые сотрудники, они уже приступили к работе.

Ситуация находится под контролем регионального управления Роспотребнадзора, министерства социальной политики и министерства здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU