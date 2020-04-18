Моряки-балтийцы пекут куличи вдали от родных берегов

18 Апр 2020 2020-04-18T12:03:30+03:00

Изменить размер текста: A A

На хлебопекарных предприятиях Калининграда и области для флота закуплено более 1500 килограммов куличей. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту.

- Организации, занимающиеся питанием на флоте, предусмотрели также и другие сладкие угощения, которые в воинских частях и военных лечебных учреждениях подадут к столу в день Пасхи, - говорится в сообщении.

Не останутся без куличей и моряки, находящиеся сейчас далеко от родных берегов.

- На кораблях и судах БФ, выполняющих в настоящее время задачи дальних походов в различных районах Мирового океана, будут печь пасхальные хлеба. Для этого заранее была получена мука высшего сорта, дрожжи и прочие необходимые ингредиенты, - отметили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU