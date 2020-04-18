Моряки-балтийцы пекут куличи вдали от родных берегов
На хлебопекарных предприятиях Калининграда и области для флота закуплено более 1500 килограммов куличей. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту.
- Организации, занимающиеся питанием на флоте, предусмотрели также и другие сладкие угощения, которые в воинских частях и военных лечебных учреждениях подадут к столу в день Пасхи, - говорится в сообщении.
Не останутся без куличей и моряки, находящиеся сейчас далеко от родных берегов.
- На кораблях и судах БФ, выполняющих в настоящее время задачи дальних походов в различных районах Мирового океана, будут печь пасхальные хлеба. Для этого заранее была получена мука высшего сорта, дрожжи и прочие необходимые ингредиенты, - отметили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU