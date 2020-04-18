В Литве за сутки выявлено 90 случаев заболевания коронавирусом
Это число – рекорд за период наблюдения за распространением новой инфекции в республике
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В Литве за пятницу, 17 апреля, проверили 5715 образцов, зарегистрировали 90 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Delfi.ru.
- Всего на данный момент в Литве зарегистрировано 1239 случаев заболевания, вирус унес жизни 33 человек, - приводятся такие данные от Национального центра общественного здравоохранения республики.
Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Вильнюсе – у 632 жителей столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU