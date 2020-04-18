18 Апр 2020 2020-04-18T13:22:47+03:00

Время он назвал «омраченным испытанием пандемии», а калининградцев поблагодарил за единодушие

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Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим выступил с Пасхальным обращением, в котором традиционно пожелал калининградцам встречать главный праздник с чистым сердцем.

- Эта Евангельская весть о Победе Христа над смертью особенно актуальна и предельно близка для нас сейчас, - сказал архиепископ в видеобращении, размещенном на сайте Калининградской епрахии. - В это непростое время, омраченное испытанием пандемии, которая охватила весь мир, я хочу поблагодарить всех вас, дорогие братья и сестры, что несмотря на нашу вынужденную разобщенность, вызванную самоизоляцией, мы остаемся с вами едиными духом в наших совместных молитвах к Воскресшему Христу Спасителю.

Священнослужитель также пожелал всем «чистым сердцем всегда славить Христа Победителя»

- Его победу над диаволом, грехом и смертью, - призвал Серафим. – И отвечать на Пасхальную проповедь радостным восклицанием: Христос Воскресе! – Воистину Воскресе Христос!

Напомним, пасхальные богослужения во всех храмах Калининградской области пройдут без прихожан. Трансляция праздничного богослужения из Кафедрального собора Христа Спасителя Калининграда пройдет на каналах ОТР (9 кнопка) и «Каскад» (21 кнопка) и в соцсетях. Начало трансляции – 18 апреля в 23.30 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU