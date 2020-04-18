2020-04-18T13:22:47+03:00
Общество

Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим выступил с пасхальным обращением

Время он назвал «омраченным испытанием пандемии», а калининградцев поблагодарил за единодушие
Надежда РЖЕВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим выступил с Пасхальным обращением, в котором традиционно пожелал калининградцам встречать главный праздник с чистым сердцем.

- Эта Евангельская весть о Победе Христа над смертью особенно актуальна и предельно близка для нас сейчас, - сказал архиепископ в видеобращении, размещенном на сайте Калининградской епрахии. - В это непростое время, омраченное испытанием пандемии, которая охватила весь мир, я хочу поблагодарить всех вас, дорогие братья и сестры, что несмотря на нашу вынужденную разобщенность, вызванную самоизоляцией, мы остаемся с вами едиными духом в наших совместных молитвах к Воскресшему Христу Спасителю.

Священнослужитель также пожелал всем «чистым сердцем всегда славить Христа Победителя»

- Его победу над диаволом, грехом и смертью, - призвал Серафим. – И отвечать на Пасхальную проповедь радостным восклицанием: Христос Воскресе! – Воистину Воскресе Христос!

Напомним, пасхальные богослужения во всех храмах Калининградской области пройдут без прихожан. Трансляция праздничного богослужения из Кафедрального собора Христа Спасителя Калининграда пройдет на каналах ОТР (9 кнопка) и «Каскад» (21 кнопка) и в соцсетях. Начало трансляции – 18 апреля в 23.30 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде в пяти случаях коронавирус обнаружен у больных пневмонией
Евгений Гришковец сравнил жизнь человечества в пандемии с застывшими мошками в янтаре
Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим выступил с пасхальным обращением
В Литве за сутки выявлено 90 случаев заболевания коронавирусом
Моряки-балтийцы пекут куличи вдали от родных берегов
В Калининградской области зафиксирован еще один очаг коронавирусной инфекции
В Калининграде за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 11 человек
В Калининграде рестораторы обеспечили горячим питанием медиков
Все массовые мероприятия в Калининградской области будут под запретом еще месяц
«Комсомолка» предлагает бесконтактную доставку свежих газет!
В Калининграде пассажирам на Северном и Южном вокзалах будут измерять температуру
Оперштаб: Пасхальное богослужение во всех храмах области пройдет без прихожан
Калининградцы, несмотря на коронавирус, выкупили путевки в детские летние лагеря
Александр Кравченко: Калининградцам окажут помощь при обострении хронических заболеваний
Алексей Силанов пообещал выделить бюджетные деньги для помощи Калининградскому зоопарку
Министр: Помощь онкобольным в Калининграде оказывают в полном объеме
Глава Калининграда рассказал, сколько дошкольников посещают дежурные группы в детсадах
Министр здравоохранения: Ситуация с коронавирусом в Калининграде стабильно тяжелая
В Калининградской области 10 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Силанов: Бюджет недополучил 12 млн рублей из-за продления проездных на общественный транспорт
Российские ученые создали экспресс-тест, который позволяет за 30 минут определять коронавирус
Стало известно, где в Калининграде будут бесплатно раздавать маски
Оперштаб: В Калининграде коронавирусом заразились двое детей 7 и 13-ти лет
В ДТП на ул. Нарвской в Калининграде пострадала пассажирка «Фольксвагена»
В Калининградской области вводится двухмесячный запрет на любительскую рыбалку
В Калининграде начали обновлять дорожную разметку
Калининградское правительство направляет 85 млн рублей на субсидии малому бизнесу