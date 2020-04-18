2020-04-18T14:22:31+03:00
Общество

Евгений Гришковец сравнил жизнь человечества в пандемии с застывшими мошками в янтаре

Своими ощущениями писатель поделился во время экскурсии по своему кабинету
Надежда РЖЕВСКАЯ
Поделиться:
Евгений Гришковец призвал всех в условиях самоизоляции набраться терпения!Евгений Гришковец призвал всех в условиях самоизоляции набраться терпения!Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Писатель, драматург, актер Евгений Гришковец, находясь в самоизоляции, пригласил всех желающих к себе в гости. Местом для онлайн-встречи в минувшую пятницу, 17 апреля, стал кабинет писателя.

- Никогда и никого не приглашал к себе в кабинет. Только уж совсем близких, - признался Гришковец. – А сегодня вас так много!

Евгений Гришковец вспомнил, что рабочий стол, за которым он написал свои первые пьесы, стоял в кухне, был круглым. И сейчас в его кабинете установлен не письменный, а антикварный обеденный стол. Также писатель признался, что ему важно, чтобы во время работы за столом окно располагалось за его спиной.

Интересное Гришковец нашел сравнение состояния современного человека в условиях пандемии.

- Есть сильное ощущение, что мы все живем как мошки, застывшие в янтаре, - поделился писатель. – Это время нам еще предстоит осмыслить.

Он также призвал всех, находясь в самоизоляции, набраться терпения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде в пяти случаях коронавирус обнаружен у больных пневмонией
Евгений Гришковец сравнил жизнь человечества в пандемии с застывшими мошками в янтаре
Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим выступил с пасхальным обращением
В Литве за сутки выявлено 90 случаев заболевания коронавирусом
Моряки-балтийцы пекут куличи вдали от родных берегов
В Калининградской области зафиксирован еще один очаг коронавирусной инфекции
В Калининграде за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 11 человек
В Калининграде рестораторы обеспечили горячим питанием медиков
Все массовые мероприятия в Калининградской области будут под запретом еще месяц
«Комсомолка» предлагает бесконтактную доставку свежих газет!
В Калининграде пассажирам на Северном и Южном вокзалах будут измерять температуру
Оперштаб: Пасхальное богослужение во всех храмах области пройдет без прихожан
Калининградцы, несмотря на коронавирус, выкупили путевки в детские летние лагеря
Александр Кравченко: Калининградцам окажут помощь при обострении хронических заболеваний
Алексей Силанов пообещал выделить бюджетные деньги для помощи Калининградскому зоопарку
Министр: Помощь онкобольным в Калининграде оказывают в полном объеме
Глава Калининграда рассказал, сколько дошкольников посещают дежурные группы в детсадах
Министр здравоохранения: Ситуация с коронавирусом в Калининграде стабильно тяжелая
В Калининградской области 10 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Силанов: Бюджет недополучил 12 млн рублей из-за продления проездных на общественный транспорт
Российские ученые создали экспресс-тест, который позволяет за 30 минут определять коронавирус
Стало известно, где в Калининграде будут бесплатно раздавать маски
Оперштаб: В Калининграде коронавирусом заразились двое детей 7 и 13-ти лет
В ДТП на ул. Нарвской в Калининграде пострадала пассажирка «Фольксвагена»
В Калининградской области вводится двухмесячный запрет на любительскую рыбалку
В Калининграде начали обновлять дорожную разметку
Калининградское правительство направляет 85 млн рублей на субсидии малому бизнесу