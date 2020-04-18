Евгений Гришковец сравнил жизнь человечества в пандемии с застывшими мошками в янтаре

18 Апр 2020 2020-04-18T14:22:31+03:00

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Писатель, драматург, актер Евгений Гришковец, находясь в самоизоляции, пригласил всех желающих к себе в гости. Местом для онлайн-встречи в минувшую пятницу, 17 апреля, стал кабинет писателя.

- Никогда и никого не приглашал к себе в кабинет. Только уж совсем близких, - признался Гришковец. – А сегодня вас так много!

Евгений Гришковец вспомнил, что рабочий стол, за которым он написал свои первые пьесы, стоял в кухне, был круглым. И сейчас в его кабинете установлен не письменный, а антикварный обеденный стол. Также писатель признался, что ему важно, чтобы во время работы за столом окно располагалось за его спиной.

Интересное Гришковец нашел сравнение состояния современного человека в условиях пандемии.

- Есть сильное ощущение, что мы все живем как мошки, застывшие в янтаре, - поделился писатель. – Это время нам еще предстоит осмыслить.

Он также призвал всех, находясь в самоизоляции, набраться терпения.

ИСТОЧНИК KP.RU