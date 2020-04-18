Евгений Гришковец сравнил жизнь человечества в пандемии с застывшими мошками в янтаре
Писатель, драматург, актер Евгений Гришковец, находясь в самоизоляции, пригласил всех желающих к себе в гости. Местом для онлайн-встречи в минувшую пятницу, 17 апреля, стал кабинет писателя.
- Никогда и никого не приглашал к себе в кабинет. Только уж совсем близких, - признался Гришковец. – А сегодня вас так много!
Евгений Гришковец вспомнил, что рабочий стол, за которым он написал свои первые пьесы, стоял в кухне, был круглым. И сейчас в его кабинете установлен не письменный, а антикварный обеденный стол. Также писатель признался, что ему важно, чтобы во время работы за столом окно располагалось за его спиной.
Интересное Гришковец нашел сравнение состояния современного человека в условиях пандемии.
- Есть сильное ощущение, что мы все живем как мошки, застывшие в янтаре, - поделился писатель. – Это время нам еще предстоит осмыслить.
Он также призвал всех, находясь в самоизоляции, набраться терпения.
ИСТОЧНИК KP.RU