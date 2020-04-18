В Калининграде в пяти случаях коронавирус обнаружен у больных пневмонией
По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на 18 апреля в Калининградской области у 115 человек диагностирован COVID-19. За прошедшие сутки в области выявлено 11 новых случаев.
- Пять случаев выявлено при обследовании заболевших с диагнозом пневмония, - отметили в штабе, - все пятеро поступили на госпитализацию. Еще четыре случая - при обследовании контактных по семейным очагам. Два случая - при обследовании на коронавирусную инфекцию при обращении за медицинской помощью с респираторными проявлениями инфекции.
Ранее сообщалось, что среди заболевших - получатель социальных услуг социального центра «Теплый дом» в Черняховске, где незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, приняты все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В частности, 23 постояльца этого центра, кто был в контакте с заразившимся, госпитализированы в инфекционный стационар.
ИСТОЧНИК KP.RU