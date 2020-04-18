2020-04-18T17:39:25+03:00
Общество

До конца апреля определится подрядчик для благоустройства Железнодорожного

На второй этап работ в областном бюджете предусмотрены 120 миллионов рублей
Вера Гринвич
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В Железнодорожном к концу года планируют завершить все работы.В Железнодорожном к концу года планируют завершить все работы.Фото: Эдуард Молчанов
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В рамках региональной программы в 2019 году в Железнодорожном было отремонтировано 33 многоквартирных дома, в которых проживают около 230 человек. Четыре многоквартирных дома являются объектами культурного наследия. По данным регионального правительства, на эти работы было направлено более 156 миллионов рублей.

- Здесь сконцентрирована историческая застройка, ее нужно было вернуть к жизни, - сказал Антон Алиханов, сегодня во время рабочей поездки глава региона посетил Правдинский городской округ. - Развитие округа идет в основном сельхозпутем, но хотелось создать еще одну точку, которая дала бы возможность развиваться малому бизнесу. Хочется, чтобы здесь появилась инфраструктура для обслуживания турпотока, а жители Железнодорожного получили бы возможность зарабатывать.

Завершившийся капитальный ремонт домов был первым этапом комплексного благоустройства Железнодорожного. Министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз отметил, что до конца апреля будет определен подрядчик на проектирование дальнейшего благоустройства поселка.

- Речь идет о ремонте дорог, тротуаров, дорожных проездов, организации парковок и реконструкции центральной площади. Это те работы, которые не попали в комплексное благоустройство первого этапа. Планируем, что в августе продолжим работы по программе конкретных дел 2.0, а к концу года завершим все полностью, - сказал Сергей Черномаз.

На второй этап благоустройства в областном бюджете предусмотрены 120 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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